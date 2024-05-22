На Украине призвали готовиться к территориальным потерям

FA: военные чиновники в Киеве призывают готовиться к территориальным потерям

В Киеве военные чиновники призывают граждан готовиться к территориальным потерям Украины в ближайшие месяцы. Об этом сообщил журнал Foreign Affairs.

«Высшие военные и разведывательные чиновники в Киеве посоветовали украинцам готовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — говорится в тексте статьи.

По словам журналистов, чтобы продолжать оборону Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо утроить набор новобранцев. При этом отмечается, что мобилизация и военная помощь из США лишь облегчит положение Киева, поскольку наиболее глубокой проблемой остается отсутствие последовательной стратегии «противостояния долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для Украины».

Ранее боец ВСУ Роман Синицын допустил потерю страной территорий из-за нехватки людей на фронте. По его мнению, ротацию на фронте можно провести с помощью тех, кто «прячется за спинами своих женщин» и не выходит из дома, чтобы не получить повестку от работников территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата).