Военнослужащий ВСУ допустил потерю территорий из-за нехватки людей

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Синицын допустил потерю территорий из-за нехватки людей на фронте. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

«На самом деле поход в ТЦК или повестка – это не страшно. Это не значит, что ты обязательно погибнешь или будешь ранен. (...) У нас соответственно будет не хватать людей, и из-за этого мы будем проигрывать и терять территории», — заявил военный.

По его мнению, ротацию на фронте можно провести с помощью тех, кто «прячется за спинами своих женщин» и не выходит из дома, чтобы не получить повестку от работников территориального центра комплектования (ТЦК).

Ранее экс-глава Министерства обороны (МО) Украины Андрей Загороднюк заявил, что у Киева и союзников до сих пор нет стратегии для достижения победы.

По его словам, западные союзники Киева думают только об очередном транше поставок. Экс-министр обороны подчеркнул, что без стратегической картины будет сложно поддерживать моральный дух в республике.