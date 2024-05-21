Экс-министр обороны Украины заявил об отсутствии стратегии для победы

Экс-глава МО Украины Загороднюк: у Киева до сих пор нет стратегии для победы

Экс-глава Министерства обороны (МО) Украины Андрей Загороднюк заявил, что у Киева и союзников до сих пор нет стратегии для достижения победы. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

«Тот факт, что Украина и ее партнеры спустя три года (…) не имеют стратегии победы, является серьезной проблемой», — говорится в материале.

Загороднюк отметил, что лидеры на Украине, в США и Евросоюзе принимают главные решения постепенно и в результате бессвязно. По его словам, западные союзники Киева думают только об очередном транше поставок. Экс-министр обороны подчеркнул, что без стратегической картины будет сложно поддерживать моральный дух в республике.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил переброску резервов с других направлений под Харьков. Он связал успехи российских сил на харьковском направлении с нехваткой средств противовоздушной обороны у ВСУ и в очередной раз обвинил страны Запада с затягиванием решения по передаче систем Киеву.