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13:56, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине призвали не строить больших ожиданий от саммита в Швейцарии

Экс-глава МИД Украины призвал не строить больших ожиданий от «саммита мира»

Фото: Armando Babani / Pool / Reuters

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко призвал не строить больших ожиданий от «саммита мира» в Швейцарии. Его слова приводит Telegraf.

«Не следует, мне кажется, иметь чрезмерные ожидания. Эта встреча если и даст какой-то эффект, то лишь политический», — сказал он.

Экс-глава МИД допустил, что Украине удастся получить какие-то серьезные решения только в некоторых направлениях. Однако Огрызко убежден, что на конференции вряд ли получится договориться о практических вещах. Кроме того, по его словам, надо сделать так, чтобы саммит посетило как можно больше стран.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал о причинах не приглашать Россию на «саммит мира», который пройдет в Швейцарии. Как утверждает политик, повестка дня не может быть российской. Также он выразил надежду на то, что «саммит мира» посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

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      Кристина Есикова
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