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04:32, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине прошли акции неповиновения военкомам

Депутат Барбашов: в Николаевской области прошли акции неповиновения военкомам
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Kay Nietfeld / GLoballookpress.com

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам военкоматов, сообщает ТАСС.

«[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих [военкоматов] в свое село», — отметил он.

По его словам, исходя из ситуации в Николаевской области, можно судить о заявлениях о том, что военкомы забрали все мужчин, в связи с чем работать стало некому, что ощутимо сказалось на сельском хозяйстве. Барбашов уточнил, что во многих городах Украины в настоящее время на улицах можно встретить лишь женщин, инвалидов и сотрудников военкоматов, которые постоянно проводят облавы на местных жителей.

Ранее украинская журналистка Анна Ковальчук рассказала, что после вступления в силу нового закона о мобилизации улицы Киева опустели.

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      Марина Совина
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