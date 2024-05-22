На Украине прошли акции неповиновения военкомам

Депутат Барбашов: в Николаевской области прошли акции неповиновения военкомам

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам военкоматов, сообщает ТАСС.

«[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих [военкоматов] в свое село», — отметил он.

По его словам, исходя из ситуации в Николаевской области, можно судить о заявлениях о том, что военкомы забрали все мужчин, в связи с чем работать стало некому, что ощутимо сказалось на сельском хозяйстве. Барбашов уточнил, что во многих городах Украины в настоящее время на улицах можно встретить лишь женщин, инвалидов и сотрудников военкоматов, которые постоянно проводят облавы на местных жителей.

Ранее украинская журналистка Анна Ковальчук рассказала, что после вступления в силу нового закона о мобилизации улицы Киева опустели.