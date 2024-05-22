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13:19, 22 мая 2024Силовые структуры

Находящегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Греции

Греция передала России мужчину, находившегося в международном розыске

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Представители правоохранительных органов Греции выдали России мужчину, который находился в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Россиянин проходит обвиняемым по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность»), 173.1 («Незаконное образование юридического лица») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год злоумышленник и его сообщники регистрировали компании на подставных лиц. Далее они использовали их расчетные счета для обналичивания денег. В результате злоумышленники получили более 87 миллионов рублей. В 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола местонахождение мужчины установили. Его задержали в Греции и экстрадировали на родину.

Ранее российские полицейские задержали двоих иностранцев, разыскиваемых Интерполом за ограбление квартиры в Италии.

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