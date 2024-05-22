Неизвестные похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге

В Петербурге неизвестные похитили 18-летнюю девушку из торгового центра

Компания неизвестных похитила 18-летнюю девушку из торгового центра в Санкт-Петербурге и увезла в неизвестном направлении. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash на Мойке.

Все произошло вечером 21 мая. Компания парней подошла к девушке в кафе при торговом центре «Ока», затолкала ее в черный автомобиль Lada Granta с номерами Ставропольского края и увезла в неизвестном направлении. В какой-то момент потерпевшая смогла позвонить родным и сообщить о случившемся.

По ее словам, машина похитителей направляется по трассе М11 в сторону Москвы. Последнее сообщение от девушки было отправлено из Заволжска Ивановской области, далее связь с ней оборвалась. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее трое злоумышленников похитили сотрудника строительной фирмы в Москве и попали на видео.