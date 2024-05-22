Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 22 мая 2024Россия

Эпидемиолог высказался об угрозе нового штамма COVID-19 для россиян

Академик Покровский: при иммунитете к омикрону FLiRT не представляет угрозы

Фото: CDC / Unsplash

Выявленный новый штамм COVID-19, получивший наименование FLiRT, не представляет серьезной угрозы для здоровья, если у человека есть иммунитет к омикрону, предположил академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался об опасности нового варианта коронавируса.

«Вчера я с некоторыми академиками обсуждал этот вопрос. Они считают, что этот вирус является разновидностью омикрона. Соответственно, если есть иммунитет к омикрону, то есть кто-то раньше уже переболел именно омикроном или прививался, то FLiRT не представляет серьезной угрозы для здоровья», — рассказал Покровский.

Материалы по теме:
«Это уже другой вирус» Смертность от коронавируса рекордно снизилась. Неужели мировая пандемия закончилась?
«Это уже другой вирус»Смертность от коронавируса рекордно снизилась. Неужели мировая пандемия закончилась?
2 октября 2022
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей. Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
В России антипрививочники стали угрозой для миллионов людей.Почему они боятся вакцин и не верят в COVID-19?
24 декабря 2021

Ранее стало известно, что в России выявили более сотни случаев заражения новым вариантом коронавируса, получившим наименование FLiRT. Роспотребнадзор предупреждает, что этот вариант COVID-19 не представляет большой опасности, однако ученые уже говорят о возможном всплеске заболеваемости летом.

Симптоматика FLiRT имеет сходство с признаками омикрона: у заболевших наблюдается лихорадка, кашель, слабость, потеря вкуса или обоняния, а также боль в горле, мышцах или голове.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Россиянин вышел из машины на полном ходу и попал на видео

      Россиян предупредили об опасности жизни в маленькой квартире

      МИД России обвинил США в подрыве деятельности БРИКС

      Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      ИИ помог врачам скорой помощи

      Подсчитано количество нелегально посмотревших бой Усика и Фьюри человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше