В России выявили сотни случаев заражения новым штаммом COVID-19. Чем он опасен?

Роспотребнадзор выявил в России 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT

В России выявили более сотни случаев заражения новым вариантом коронавируса, получившим наименование FLiRT. Роспотребнадзор предупреждает, что этот вариант COVID-19 не представляет большой опасности, однако ученые уже говорят о возможном всплеске заболеваемости летом.

Симптоматика FLiRT имеет сходства с признаками омикрона: у заболевших наблюдается лихорадка, кашель, слабость, потеря вкуса или обоняния, а также боль в горле, мышцах или голове.

Новый вариант коронавируса более заразный, чем предыдущие

В ведомстве уточнили, что доминирующим штаммом остается омикрон. Однако мониторинг позволил выявить даже единичные новые геноварианты. Ранее весной в США уже обнаружили два новых подварианта FliRT — внимание привлекли KP.2 и KP.1.1. Их нашли в пробах сточных вод.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)», — раскрыли данные эксперты Роспотребнадзора.

По данным на 21 мая, заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю выросла на 14,7 процента. Также в стране на 34,6 процента увеличилось число госпитализаций.

По мнению экспертов, KP.2 и KP.1.1 могут быть более заразными и лучше преодолевать защиту иммунитета, чем предыдущие варианты. Это вызывает опасения у ученых по поводу возможной новой волны заболеваемости предстоящим летом. В этих двух штаммах обнаружили дополнительные мутации, которые, по-видимому, дают им преимущество перед другими вариантами.

Иммунолог предупредил россиян о возможном всплеске заболеваемости

Новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США, а затем, спустя небольшой промежуток времени, и в России, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он также напомнил, что коронавирус продолжает эволюционировать.

При этом, по его словам, критичной разницы в патогенности, летальности у новых вариантов нет — эти показатели оставались практически неизменными с 2021 года. Больших скачков в заразности, как считает иммунолог, тоже ждать не стоит — она достигла своего биологического потолка. «С учетом текущей ситуации, новых крупных волн заболеваемости я не ожидаю, но всплески будут», — уточнил эксперт.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее газета Financial Times сообщала, что в западных странах активно распространяются штаммы COVID-19 группы FLiRT, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости этим летом. Как утверждают ученые, мутировавшие от омикрона штаммы не приведут к увеличению числа госпитализаций или тяжелому течению коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штаммы группы FLiRT были зафиксированы в четырнадцати государствах Европы и в Израиле. На территории Соединенных Штатов Америки доминирует штамм коронавируса КР.2, появившийся в начале марта. Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за две недели до 11 мая КР.2 был обнаружен в 28,2 процента случаев.

