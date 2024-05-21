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05:01, 21 мая 2024Россия

Россиян предупредили о возможном всплеске заболеваемости новым коронавирусом

Иммунолог Крючков допустил всплеск заболеваемости новым вариантом коронавируса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США, а затем, спустя небольшой промежуток времени, и в России, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он также добавил, что рост патогенности и летальности коронавируса на данный момент не наблюдается.

«Эволюция коронавируса продолжается, и, если общество стало меньше внимания обращать на вирус, это не значит, что он исчез. Было обострение ситуации в Китае, теперь то же ждет Европу и США. Сейчас мы наблюдаем очередную генерацию внутри омикрон-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус — преодолевать негативную для него адаптацию», — объяснил Крючков.

При этом, по его словам, критичной разницы в патогенности, летальности у новых вариантов нет — эти показатели оставались практически неизменными с 2021 года. Больших скачков в заразности, как считает иммунолог, тоже ждать не стоит — она достигла своего биологического потолка.

«С учетом текущей ситуации, новых крупных волн заболеваемости я не ожидаю, но всплески будут. Сначала в США, в Европе, затем, с небольшим временным лагом, рост заболеваемости придет и в Россию. Слишком масштабным он не будет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее сообщалось, что в западных странах активно распространяются штаммы COVID-19 группы FLiRT, которые могут спровоцировать всплеск заболеваемости этим летом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штаммы группы FLiRT были зафиксированы в четырнадцати государствах Европы и в Израиле.

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