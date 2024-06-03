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18:23, 3 июня 2024Силовые структуры

Выстрелившего в уроженца Дагестана через дверной глазок россиянина задержали

В Реутове задержали подозреваемого в убийстве дагестанца через дверной глазок
Начало событий в новости В Подмосковье через дверной глазок выстрелили в уроженца Дагестана

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Реутове сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, подозреваемого в расправе над уроженцем Дагестана через дверной глазок. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, все произошло 2 апреля. В коридоре одной из квартир Реутова был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением груди, однако входная дверь в жилище была заперта изнутри. В самом полотне двери силовики нашли пулевое отверстие.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, однако по горячим следам злоумышленник не был найден. Позже подозреваемого задержали – им оказался сосед потерпевшего. На допросе он во всем сознался и заявил, что хотел лишь напугать мужчину выстрелом. Расследование продолжается.

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      Олеся Мицкевич
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