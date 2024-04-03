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12:54, 3 апреля 2024Силовые структуры

В Подмосковье через дверной глазок выстрелили в уроженца Дагестана

В Реутове неизвестный застрелил уроженца Дагестана через дверной глазок

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Неизвестный расправился с уроженцем Дагестана через дверной глазок в подмосковном Реутове. Об сообщает РЕН ТВ.

Мужчину без признаков жизни нашла хозяйка квартиры, в которую она его пустила на время поиска съемного жилья. Утром женщина ушла на работу, а вернувшись вечером не смогла открыть дверь. Ей пришлось вызвать мастера, который вскрыл квартиру, где в коридоре лежал ее знакомый с огнестрельным ранением плеча. На двери имелся след от выстрела.

Женщина вызвала полицию. В настоящее время силовики выясняют обстоятельства произошедшего, мотивы расправы и ведут поиск стрелка.

2 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и ребенком внутри, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Любовь Ширижик
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