В Подмосковье через дверной глазок выстрелили в уроженца Дагестана

В Реутове неизвестный застрелил уроженца Дагестана через дверной глазок

Неизвестный расправился с уроженцем Дагестана через дверной глазок в подмосковном Реутове. Об сообщает РЕН ТВ.

Мужчину без признаков жизни нашла хозяйка квартиры, в которую она его пустила на время поиска съемного жилья. Утром женщина ушла на работу, а вернувшись вечером не смогла открыть дверь. Ей пришлось вызвать мастера, который вскрыл квартиру, где в коридоре лежал ее знакомый с огнестрельным ранением плеча. На двери имелся след от выстрела.

Женщина вызвала полицию. В настоящее время силовики выясняют обстоятельства произошедшего, мотивы расправы и ведут поиск стрелка.

2 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и ребенком внутри, никто не пострадал.