Неизвестный выстрелил в авто с двумя женщинами и ребенком в российском городе

На Урале неизвестный выстрелил в автомобиль с 2 женщинами и 6-летним ребенком

В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в автомобиль с двумя женщинами и ребенком внутри, никто не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, это произошло около парка Маяковского. Женщина с матерью и шестилетней дочерью ехали на автомобиле Skoda Octavia по Базовому переулку. В какой-то момент в водительское окно машины попала пуля. В салоне автомобиля никто не пострадал, спустя время владелица машины написала заявление в полицию.

Ранее охранник из Башкирии прострелил ногу мужчине, который ночью пробрался в магазин и пытался обокрасть его. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.