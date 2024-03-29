Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:05, 29 марта 2024Силовые структуры

Охранник прострелил ногу пытавшемуся обокрасть магазин россиянину

В Башкирии охранник прострелил ногу жителю, пытавшемуся обокрасть магазин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Башкирии охранник прострелил ногу мужчине, который ночью пробрался в магазин и пытался обокрасть его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, местный житель вскрыл магазин в одном из районов Уфы накануне ночью. В здании сработала сигнализация, а на место сразу же прибыли сотрудники ЧОПа и Росгвардии. Началась потасовка, в ходе которой охранник выстрелил из травматического оружия в бедро злоумышленнику. Его госпитализировали.

Уточняется, что полиция уже начала проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 52-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на шиномонтаже.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло

      Визит женщины в парикмахерскую привел к поражению почек

      Хакеры завалили владельцев iPhone уведомлениями

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий

      ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

      Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

      Тайвань связал вероятную агрессию Китая с победой России на Украине

      Раскрыты последствия ухода IKEA из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше