Охранник прострелил ногу пытавшемуся обокрасть магазин россиянину

В Башкирии охранник прострелил ногу жителю, пытавшемуся обокрасть магазин

В Башкирии охранник прострелил ногу мужчине, который ночью пробрался в магазин и пытался обокрасть его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, местный житель вскрыл магазин в одном из районов Уфы накануне ночью. В здании сработала сигнализация, а на место сразу же прибыли сотрудники ЧОПа и Росгвардии. Началась потасовка, в ходе которой охранник выстрелил из травматического оружия в бедро злоумышленнику. Его госпитализировали.

Уточняется, что полиция уже начала проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 52-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на шиномонтаже.