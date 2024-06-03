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18:25, 3 июня 2024Моя страна

Неподалеку от аэропорта Пензы появился необычный дорожный указатель

Неподалеку от аэропорта Пензы появился дорожный указатель «Пермь»

Фото: страница Олега Ягова во ВКонтакте

Неподалеку от аэропорта Пензы появился дорожный указатель «Пермь» с подписью «1180 километров» мелким шрифтом. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, это ответ пермским художникам, которые недавно оставили надпись «Добро пожаловать в Пензу» у своей авиагавани.

Пермь и Пензу часто путают люди, которые не имеют отношения к этим городам. В связи с этим часто случаются курьезы, в том числе с прилетающими не туда политиками и артистами. Пензенские власти уверены, что такой необычный знак у воздушной гавани поможет тем, кто заблудился. «Теперь они знают, куда двигаться и сколько ехать», — добавили они.

Ранее сообщалось, что пары в Екатеринбурге решили массово пожениться 8 июля — в День семьи, любви и верности. В ЗАГСах российского города подчеркнули, что это ежегодная практика.

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