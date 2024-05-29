Пары в одном российском городе решили массово пожениться

Пары в Екатеринбурге решили массово пожениться в День семьи

Пары в Екатеринбурге решили массово пожениться 8 июля в День семьи, любви и верности. Об этом Kp.ru сообщили в Ленинском отделе ЗАГСа российского города.

«Все время на 8 июля уже занято, это ежегодная практика», — рассказали представители ЗАГСа.

По их словам, на популярность даты также влияет летний период, поскольку многие пары хотели бы сыграть свадьбу в теплую погоду.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана откроют 11 новых пляжей летом 2024 года. Новые места для отдыха появятся в Мамадышском, Лаишевском, Зеленодольском и Спасском районах, а также в Набережных Челнах.