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20:03, 29 мая 2024Моя страна

Пары в одном российском городе решили массово пожениться

Пары в Екатеринбурге решили массово пожениться в День семьи

Фото: antonina_jurii_mazokha / Shutterstock / Fotodom

Пары в Екатеринбурге решили массово пожениться 8 июля в День семьи, любви и верности. Об этом Kp.ru сообщили в Ленинском отделе ЗАГСа российского города.

«Все время на 8 июля уже занято, это ежегодная практика», — рассказали представители ЗАГСа.

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