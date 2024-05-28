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17:36, 28 мая 2024Моя страна

В популярном у туристов российском регионе откроют 11 новых пляжей

В Татарстане летом 2024 года откроются 11 новых пляжей

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Власти Татарстана откроют 11 новых пляжей летом 2024 года. Об этом заявил главный госинспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов, его слова приводит KP.RU.

Новые места для отдыха появятся в Мамадышском, Лаишевском, Зеленодольском и Спасском районах, а также в Набережных Челнах.

Отмечается, что еще четыре пляжа реконструировали в Елабужском, Чистопольском, Мамадышском и Бугульминском районах популярного у туристов региона.

Ранее эксперты онлайн-сервиса Твил.ру раскрыли самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники. По их данным, отдохнуть выгоднее всего можно было в Сочи, Анапе, Пятигорске, Кисловодске, Казани, Волгограде и Москве.

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      Фариза Бацазова
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