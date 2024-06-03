В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

На 75-м году жизни скончалась единственная в истории Австрии женщина-канцлер

На 75-м году жизни не стало бывшего канцлера Австрии Бригитты Бирляйн, единственной женщины в истории страны, которая занимала этот пост. Об этом сообщил действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер, его слова опубликованы на сайте федеральной канцелярии.

«Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня ушла из жизни Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней», — заявил Нехаммер.

Канцлер добавил, что в лице Бирляйн «Австрия потеряла выдающуюся личность и первопроходца, который определял судьбу нашей республики на протяжении многих поколений».

30 мая 2019 года президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил судью Бригитту Бирляйн канцлером страны. Этот пост Бирляйн занимала до 2020 года.