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Австрию впервые возглавила женщина

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Бригитте Бирляйн

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил судью Бригитте Бирляйн канцлером страны, которая стала первой женщиной на этом посту в истории. Об этом сообщает Reuters.

Бирляйн до назначения занимала пост председателя Конституционного суда Австрии. Новый канцлер будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре 2019 года.

Ранее отправленный в отставку канцлер Себастьян Курц заявлял, что надеется вновь возглавить правительство страны.

28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем. За день до этого нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия Курцу и его правительству. В тот же день стало известно, что «племянницей российского олигарха», с которой вел переговоры австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, оказалась студентка из Боснии и Герцеговины.

Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.

После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснял, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.

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