Мигрант объяснил высадку из такси говоривших про «Крокус» участников СВО

Таксист Латипов заявил, что высадил говоривших об СВО мужчин ради безопасности

Таксист Аипбек Латипов, высадивший говоривших о специальной военной операции (СВО) и теракте в концертном зале «Крокус» пассажиров, отказался от заказа, так как опасался за безопасность сделки. Это следует из публикации портала «Регнум».

Латипов объяснил изданию, что севшие к нему в такси мужчины были пьяны и неадекватны, а кроме того, выбрали конечной точкой поездки адрес, находившийся в 100 километрах от места старта. В ходе поездки они изменили способ оплаты на наличные и таксист сообщил пассажирам, что вынужден прекратить поездку.

«Неизвестно было — заплатят они в итоге или нет (...) Я как надо попросил: вызовите другое такси. Они сразу начали орать, быковать на меня. Они начали бить меня», — рассказал изданию о причинах высадки мигрант.

По его словам, контекст, в котором упоминались СВО и теракт в «Крокусе», был тревожным: пассажиры делали ксенофобские ремарки о мигрантах, зарабатывающих в России, несмотря на события в стране.

По версии пассажиров такси, водитель неожиданно остановил автомобиль на МКАД. После этого он потребовал, чтобы пассажиры покинули салон. После их отказа таксист выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из россиян.