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18:20, 3 июня 2024Россия

Россиянин погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на движущийся автомобиль

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ погиб водитель автомобиля
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Россиянин погиб во время атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нападение произошло в селе Муром Шебекинского городского округа.

«К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело», — пояснил глава области.

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В этот же день Гладков сообщил о массовой атаке ВСУ на регион при помощи беспилотников. Под ударом оказалось село Грузское менее чем в пяти километрах от российско-украинской границы. Беспилотники-камикадзе атаковали одно из местных сельскохозяйственных предприятий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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