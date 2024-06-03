Россиянин погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на движущийся автомобиль

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ погиб водитель автомобиля

Россиянин погиб во время атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нападение произошло в селе Муром Шебекинского городского округа.

«К большому горю, в результате взрыва водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело», — пояснил глава области.

В этот же день Гладков сообщил о массовой атаке ВСУ на регион при помощи беспилотников. Под ударом оказалось село Грузское менее чем в пяти километрах от российско-украинской границы. Беспилотники-камикадзе атаковали одно из местных сельскохозяйственных предприятий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.