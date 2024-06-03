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17:38, 3 июня 2024Россия

Глава российского региона сообщил о массовом налете украинских беспилотников

Сразу три украинских беспилотника атаковали село в Белгородской области

Фото: Reuters

Сразу три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Грузское менее чем в пяти километрах от российско-украинской границы. Беспилотники-камикадзе атаковали одно из местных сельскохозяйственных предприятий. Два дрона уничтожили грузовой автомобиль, еще один спикировал на здание котельной, повредив при этом газопровод.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны, добавил губернатор.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Так, ранее 3 июня ВСУ атаковали сразу шесть населенных пунктов на территории региона. Утром того же дня украинские войска обстреляли город Шебекино, в результате чего повреждения получил многоквартирный жилой дом.

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      Алан Босиков
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