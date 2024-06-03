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16:31, 3 июня 2024Россия

Украина атаковала сразу несколько российских населенных пунктов

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в поселке Майский после отражения средствами противовоздушной обороны атаки со двух украинских беспилотников повреждена крыша частного дома и поврежден автомобиль. «В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника», — написал Гладков.

Он добавил, что в Бессоновке дрон-камикадзе ударил по инфраструктурном объекту связи. А в Ясных Зорях из-за обстрела и атаки еще двух дронов-камикадзе выбиты окна, повреждены кровли и заборы в пяти частных жилых домовладениях. Помимо этого, повреждения получили два автомобиля и линия электропередачи. «Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, в результате произошло возгорание склада», — рассказал губернатор.

Гладков подчеркнул, что во всех случаях обошлось без пострадавших. Оперативные службы начнут устранять последствия обстрелов после согласования с Минобороны России.

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Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Долгое. В результате взрыва поврежден припаркованный у жилого дома автомобиль и посечен забор.

Кроме того, в селе Петровка беспилотники самолетного типа сбросили три взрывных устройства, повредив объект связи и линию электропередачи. Еще один сброс посек спецтехнику на местном сельхозпредприятии. Также дрон-камикадзе влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта в Веселой Лопани.

ЖЗЛ
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