Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российский регион

Губернатор Гладков: дрон ВСУ взорвался в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Долгое примерно в трех с половиной километрах от российско-украинской границы. На опубликованных губернатором фотографиях с места видно поврежденный автомобиль и посеченный осколками забор.

Долгое было атаковано беспилотником-камикадзе, подчеркнул Гладков. Такие летательные аппарата способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и взрываются при приближении к цели. Сведений о пострадавших глава региона не привел.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается ударам со стороны ВСУ. Так, утром 3 июня украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в Шебекино. Днем ранее, 2 июня, ВСУ обстреляли регион, глава региона сообщил о троих пострадавших.