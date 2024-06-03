49-летняя Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках

49-летняя продюсер Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках

Российский музыкальный продюсер, ведущая Яна Рудковская и ее мать Светлана Рудковская показали фигуры в откровенных нарядах во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах женщины позировали, стоя на песчаном пляже у пальмы. 49-летняя знаменитость надела слитный фиолетовый купальник с прозрачными вставками на тонких бретелях. Ее мать надела сиреневый купальник подобного фасона. Женщины дополнили образы солнцезащитными очками и взяли с собой миниатюрные сумки.

При этом в сторис продюсер отвергла подозрения подписчиков в том, что она ретуширует свои снимки. «Мне не надо фотошопить фигуру, у меня она очень хорошая для моего возраста, я бы сказала даже, шикарная. И у моей мамы она тоже классная», — заявила автор поста.

В мае Яна Рудковская рассказала, что в феврале ей сделали комплекс пластических операций: липосакцию подбородка, живота и внутренней поверхности бедер, а также подтяжку кожи с помощью лазера и уменьшение груди с четвертого размера до второго.