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17:24, 29 мая 2024Ценности

49-летняя Яна Рудковская прогулялась в купальнике по пляжу после пластики

49-летняя продюсер Яна Рудковская прогулялась в купальнике после пластики

Фото: @rudkovskayaofficial

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская показала фигуру в откровенном образе после пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость отправилась отдыхать на Мальдивы, где прогулялась по пляжу на фоне пальм. Она предстала перед камерой в полный рост в слитном сиреневом купальнике на тонких бретелях, изготовленном из ткани с жатым эффектом.

Ведущая взяла с собой миниатюрную сумку в тон и примерила солнцезащитные очки, цвет оправы которых также совпадал с оттенком купальника.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что в феврале ей сделали комплекс пластических операций: липосакцию подбородка, живота и внутренней поверхности бедер, а также подтяжку кожи с помощью лазера и уменьшение груди с четвертого размера до второго.

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      Карина Черных
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