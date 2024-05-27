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09:14, 27 мая 2024Ценности

Яна Рудковская показала внешность после пластики у звездного хирурга Хайдарова

Продюсер Яна Рудковская показала внешность после пластики у хирурга Хайдарова

Фото: Telegram-канал Яны Рудковской

Российский продюсер Яна Рудковская показала внешность после пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Снимками она поделилась в личном Telegram-канале.

49-летняя знаменитость рассказала, что в феврале ей сделали комплекс хирургических вмешательств, а именно, липосакцию подбородка, живота и внутренней поверхности бедер, а также подтяжку кожи с помощью лазера и уменьшение груди с четвертого до второго размера.

По словам бизнесвумен, она месяц ходила в компрессионном белье, в том числе ходила в нем на мероприятия, премии и работу. «Я прошла ряд восстановительных процедур, 4-5 раз в неделю, была самым ответственным пациентом за многие годы: барокамера, ультразвуковые массажи, микро-токи, эндосфера, игольчатый RF для лучшего сокращения кожи», — заявила она.

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В заключение Рудковская поддержала Хайдарова, на которого в последние месяцы обрушились череда скандалов. «Хочу поддержать Тимура! (...) Спасибо, мой друг, что сделал меня почти идеальной!» — высказалась продюсер.

В феврале стало известно о продюсере Петре Гаврилове, который страдал редкой формой ожирения и пошел на операцию по шунтированию желудка. Ее провели в клинике Хайдарова 16 февраля. Через три дня после выписки продюсер почувствовал себя плохо — он вызвал скорую и пожаловался на боли в области груди и живота, а также тяжесть при дыхании. От госпитализации предприниматель отказался, а вскоре его состояние ухудшилось. Он не выжил.

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      Карина Черных
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