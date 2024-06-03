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18:21, 3 июня 2024Наука и техника

НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

НАСА: космический корабль Starliner с экипажем должен стартовать 5 июня

Фото: Joe Skipper / Reuters

Корабль Starliner с экипажем должен стартовать к Международной космической станции (МКС) 5 июня. Соответствующую новую дату утвердило НАСА. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Запуск запланирован на 5 июня в 18:52 по московскому времени. Резервная дата — 6 июня в 18:29.

Ранее пуск ракеты Atlas V с кораблем Starliner, намеченный на 1 июня, был отменен. Причиной отмены стали неполадки с блоком питания одного их резервных бортовых компьютеров.

В течение мая НАСА и Boeing неоднократно переносили окно запуска Starliner.

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В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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      Иван Потапов
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