Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 20 мая 2024Наука и техника

Первый полет Starliner с экипажем перенесли

НАСА: первый полет корабля Starliner с экипажем состоится не ранее 25 мая

Фото: Steve Nesius / Reuters

Первый полет пилотируемого космического корабля Starliner с экипажем состоится не ранее 25 мая. Об этом сообщает НАСА.

Ранее компания Boeing и американское космическое агентство уверяли, что первый полет корабля с экипажем состоится не ранее 21 мая. Очередной перенос пуска связан с необходимостью проведения дополнительных проверок из-за утечки жидкого гелия в служебном модуле корабля.

До этого НАСА уверяло, что попытка запуска Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 10 мая. Изначально намеченный на 6 мая пуск был отменен из-за неполадок с клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Китай назвали диктующим условия в вопросе «Силы Сибири-2»

      Необычное явление в небе заметили жители одного российского города

      Российские расчеты ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

      Первый полет Starliner с экипажем перенесли

      Во Франции захотели наказать футболиста за отказ от участия в ЛГБТ-акции

      Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших в СВО

      Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше