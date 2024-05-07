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05:33, 7 мая 2024Наука и техника

В США отложили первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС

ULA: первый пилотируемый запуск корабля Starlinker к МКС отложили

Фото: Steve Nesius / Reuters

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложен по решению компании United Launch Alliance (ULA), которой принадлежит ракета-носитель Atlas V. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что директор полета от ULA Том Хитер решил не продолжать подготовку к полету. Кроме того, соответствующее объявление сделали во время прямой трансляции подготовки к пуску. В свою очередь, ведущая трансляции НАСА назвала причиной отмены полета неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что ULA планирует кратно нарастить пуски тяжелых ракет. «В общей сложности это 16 запусков [для ULA в 2024-м], что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с тремя в 2023 году», — отметило издание ArsTechnica.

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      Марина Совина
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