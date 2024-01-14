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00:15, 14 января 2024Наука и техника

ULA кратно нарастит пуски тяжелых ракет

ArsTechnica: американская компания ULA кратно нарастит пуски тяжелых ракет

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американская компания United Launch Alliance (ULA) планирует кратно нарастить пуски тяжелых ракет. Об этом пишет ArsTechnica.

Согласно изданию, после первого и успешного пуска носителя Vulcan, состоявшегося в январе, следующий старт этой ракеты должен произойти в апреле. В случае его успешности в 2024-м может состояться еще четыре пуска Vulcan. Кроме того, в текущем году могут состояться еще один (и последний) запуск ракеты Delta IV Heavy и девять стартов носителя Atlas V.

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«В общей сложности это 16 запусков [для ULA в 2024-м], что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с тремя в 2023 году. Что касается следующего года, цель компании — 28 запусков [тяжелых ракет] Atlas V и Vulcan», — говорится в публикации.

Первый пуск носителя Vulcan состоялся 8 апреля.

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      Иван Потапов
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