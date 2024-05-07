НАСА назвало сроки следующей попытки запуска Starliner с экипажем

НАСА: запуск Starliner с экипажем состоится не ранее 10 мая

Следующая попытка запуска космического корабля Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 10 мая. Соответствующие сроки назвало НАСА.

Ранее намеченный на 6 мая (7 мая по московскому времени) пуск был перенесен из-за необходимости проанализировать данные о клапане регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V (Centaur), в головной части которой установлен Starliner.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Ранее корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.