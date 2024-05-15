НАСА и Boeing в очередной раз перенесли первый полет Starliner с экипажем

Boeing: первый полет корабля Starliner с экипажем состоится не ранее 21 мая

НАСА и корпорация Boeing в очередной раз перенесли первый полет Starliner с экипажем. Теперь он состоится не ранее 21 мая. Об этом со ссылкой на корпорацию сообщает издание ArsTechnica.

Ожидается, что старт ракеты Atlas V с кораблем может состояться 21 мая в 23:43 по московскому времени. Ранее намеченный на 17 мая пуск был перенесен из-за необходимости устранения утечки жидкого гелия в служебном модуле корабля.

Накануне НАСА уверяло, что попытка запуска Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 10 мая. Изначально намеченный на 6 мая пуск был отменен из-за неполадок с клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.