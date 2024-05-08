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09:26, 8 мая 2024Наука и техника

НАСА в очередной раз перенесло первый полет Starliner с экипажем

НАСА: первый полет корабля Starliner с экипажем состоится не ранее 17 мая

Фото: Joe Skipper / Reuters

Американское космическое агентство в очередной раз перенесло первый полет Starliner с экипажем. Теперь первый полет космического корабля с экипажем состоится не ранее 17 мая. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

Изначально намеченный на 6 мая пуск был отменен из-за неполадок с клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V. Проведенный специалистами компании United Launch Alliance (ULA) анализ показал необходимость его замены, поскольку из-за возникших вибраций его срок службы приблизился к предельному.

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Ранее НАСА уверяло, что следующая попытка запуска Starliner с экипажем к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 10 мая.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Члены экипажа проверят возможность ручного управления космическим кораблем при стыковке со станцией и маневрировании во время обратного путешествия на Землю. Полет астронавтов продлится восемь суток. Успешная миссия позволит завершить сертификацию Starliner для регулярных полетов экипажей к МКС.

Корабль стартовал дважды без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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      Иван Потапов
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