Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:31, 1 июня 2024Наука и техника

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

НАСА: первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

Фото: Steve Nesius / Reuters

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили. Трансляция велась на сайте НАСА.

Приостановка подготовки к запуску была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта в 12:25 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (19:25 по московскому).

По предварительным данным, новая попытка запуска состоится в резервные дни. Ранее сообщалось, что это 2, 5 и 6 июня. Причины отмены запуска и новая дата полета не раскрываются.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      Названо интересующее Запад богатство Украины

      В США рассказали о главном страхе лидеров НАТО на Украине

      ПВО сбила беспилотник в Курской области

      Финал Лиги чемпионов прервали из-за выбежавших на поле фанатов

      «Искандеры» ударили по базе ССО ВСУ в Славянске

      Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

      Финляндия захотела пересмотреть морские границы с Россией

      В Совфеде назвали Чилингарова мужественным человеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше