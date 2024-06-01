НАСА: первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС отложили

Первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) отложили. Трансляция велась на сайте НАСА.

Приостановка подготовки к запуску была объявлена за 3 минуты 50 секунд до планируемого старта в 12:25 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (19:25 по московскому).

По предварительным данным, новая попытка запуска состоится в резервные дни. Ранее сообщалось, что это 2, 5 и 6 июня. Причины отмены запуска и новая дата полета не раскрываются.

В ходе первого полета Starliner с экипажем к МКС на борту корабля будут находиться астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Корабль дважды стартовал без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.