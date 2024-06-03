ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова

Московский футбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. Об этом сообщается на сайте команды.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — отмечено в заявлении. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Федотов возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под его руководством ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что в случае отставки Федотова возглавить ЦСКА может Сергей Игнашевич. 2 июня Игнашевич объявил об увольнении из калининградской «Балтики».