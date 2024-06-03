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18:23, 3 июня 2024Спорт

ЦСКА уволил главного тренера

ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова
Владимир Федотов

Владимир Федотов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский футбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. Об этом сообщается на сайте команды.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — отмечено в заявлении. Также тренерский штаб покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

Федотов возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под его руководством ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что в случае отставки Федотова возглавить ЦСКА может Сергей Игнашевич. 2 июня Игнашевич объявил об увольнении из калининградской «Балтики».

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