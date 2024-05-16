Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|1/2 финала
УНИКС
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Альмерия
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|36-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 5-й матч
15:30, 16 мая 2024Спорт

Назван вероятный преемник Федотова на посту главного тренера футбольного ЦСКА

Вероятным преемником Федотова на посту главного тренера ЦСКА назван Игнашевич
Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вероятным преемником Владимира Федотова на посту главного тренера футбольного клуба ЦСКА назван Сергей Игнашевич. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, нынешний тренер ЦСКА Владимир Федотов после завершения текущего сезона, скорее всего, возглавит казанский «Рубин». Клуб из столицы Татарстана не планирует продлевать соглашение с Рашидом Рахимовым, который сейчас является наставником «Рубина».

Контракт с ЦСКА у Федотова рассчитан еще на год, но его действие может быть досрочно прекращено из-за неудовлетворительных результатов армейцев в нынешнем сезоне. В чемпионате России московская команда занимает на данный момент шестое место, в Кубке страны ЦСКА не удалось защитить титул.

Игнашевич тренирует калининградскую «Балтику». Во времена карьеры игрока он выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. С армейским клубом он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      Велосипедист-закладчик катался по парку в Москве и попал под колеса полицейскому

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше