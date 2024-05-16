Назван вероятный преемник Федотова на посту главного тренера футбольного ЦСКА

Вероятным преемником Федотова на посту главного тренера ЦСКА назван Игнашевич

Вероятным преемником Владимира Федотова на посту главного тренера футбольного клуба ЦСКА назван Сергей Игнашевич. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, нынешний тренер ЦСКА Владимир Федотов после завершения текущего сезона, скорее всего, возглавит казанский «Рубин». Клуб из столицы Татарстана не планирует продлевать соглашение с Рашидом Рахимовым, который сейчас является наставником «Рубина».

Контракт с ЦСКА у Федотова рассчитан еще на год, но его действие может быть досрочно прекращено из-за неудовлетворительных результатов армейцев в нынешнем сезоне. В чемпионате России московская команда занимает на данный момент шестое место, в Кубке страны ЦСКА не удалось защитить титул.

Игнашевич тренирует калининградскую «Балтику». Во времена карьеры игрока он выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. С армейским клубом он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.