Отставной генерал ВСУ выступил с критикой Зеленского

Генерал ВСУ: Зеленский играет роль президента и читает заготовленный текст

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос выступил с критикой президента страны Владимира Зеленского. Об этом он высказался в эфире телеканала «Прямой».

Кривонос заявил, что заявления Зеленского о том, что бригады ВСУ не жалуются на недостачу артиллерийских снарядов, не соответствуют действительности и являются заготовленным текстом. По мнению военного, политик только играет роль президента и читает заготовленный текст.

«Зеленского постоянно используют. Он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит», — отметил он.