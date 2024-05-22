Модель Playboy из России разбила новый Jaguar

Модель Playboy Анастасия Казанцева разбила Jaguar, купленный неделю назад

25-летняя модель Анастасия Казанцева, в феврале появившаяся на обложке журнала Playboy Monaco, попала в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в 30 километрах от Нижнего Новгорода. Девушка направлялась к родителям в Пермь на новом автомобиле Jaguar, который купила неделю назад. Во время дождя она не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

Модель не пострадала. Машина Jaguar F-Type получила значительные повреждения и восстановлению не подлежит. «Жаль, конечно, этого добряка, но вот так», — сказала Казанцева о разбитом автомобиле после аварии.

Анастасия Казанцева известна в качестве победительницы конкурса Miss World Russian Beauty и ведущей телеканала Music Box Russia.

Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск случайно разбил редкий автомобиль, стоящий более миллиона долларов, когда хвастался им перед своим деловым партнером Питером Тилем. Он утверждал, что не раз слышал про людей, которые разбогатели, купили спортивный автомобиль и тут же его разбили, но никогда не думал, что с ним случится то же самое.