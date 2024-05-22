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16:20, 22 мая 2024Россия

Подростки избили ребенка ремнем в российской больнице ради видео

В Саратове подростки в больнице избили ребенка ремнем ради видео

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Саратове подростки в больнице избили ребенка ремнем ради видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Саратова и области».

По сведениям издания, все произошло в медицинском учреждении на улице Вольской. На кадрах, попавших в соцсети, было видно, как российские школьники по очереди истязали маленького пациента. При этом несовершеннолетние утверждали, что мальчик себя «плохо вел».

В региональном Минздраве по факту произошедшего инициировали проверку. Кроме того, ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Также на инцидент обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Организация обратилась в полицию с просьбой начать расследование.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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