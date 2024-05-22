Российские школьники надругались над похищенной 13-летней девочкой

В Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу

В Московской области полиция задержала двух подростков 15 и 16 лет, надругавшихся над 13-летней девочкой. Об этом в среду, 22 мая, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, юные насильники напали на девочку на одной из улиц Красногорска. Они силой усадили ее в машину, где, нанося удары электрошокером, раздели, а позже совершили с похищенной насильственные действия сексуального характера. Спасти школьницу удалось ее матери, которая в поисках дочери случайно заглянула в машину. В ходе борьбы она силой вытащила девочку из машины и вызвала полицейских.

Юные насильники скрылись с места происшествия, но спустя некоторое время оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В Новосибирской области полицейские задержали 15-летнего подростка по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки.