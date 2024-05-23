На российских школьников завели дело за надругательство над 13-летней девочкой

В Подмосковье возбудили дело против подростков, надругавшихся над 13-летней

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которые надругались над 13-летней девочкой в машине в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На юношей завели дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Им грозит до 20 лет колонии.

О задержании школьников стало известно в среду, 22 мая. По предварительным данным, юноши напали на девочку, насильно усадили в машину, раздели и, нанося удары электрошокером, совершили с ней насильственные действия сексуального характера. Спасти школьницу смогла ее мать, которая вытащила ребенка из авто и вызвала полицию.

