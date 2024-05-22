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19:28, 22 мая 2024Россия

Получившая в 26 лет высокий пост в Минобороны Россияна Марковская уволилась

Пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская покинула пост

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

33-летняя пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская покинула пост после семи лет работы. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Марковской, она уволилась в связи с переходом на новую должность, однако не уточнила, на какую. «Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала он.

Согласно информации на сайте Минобороны, после окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета Марковская работала корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканала «Звезда» и «Известий». В ноябре 2017 года в возрасте 26 лет она заняла пост пресс-секретаря экс-министра обороны — секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Вместе с этим Марковская получила чин Государственного советника Российской Федерации 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.

При этом в СМИ пресс-секретарь часто упоминалась как обладательница звания генерала, что могло стать следствием путаницы, так как ее гражданский чин имеет четыре звезды на погонах, как и устаревший вариант генеральской формы, на погонах которых сейчас изображается одна звезда.

Ранее в России предрекли чистики среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы Минобороны Андрея Белоусова. По словам президента Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, некоторые достижения сотрудников ведомства должны стать предметом разбирательства правоохранительных органов.

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      Константин Лысяков
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