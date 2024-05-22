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18:16, 22 мая 2024Россия

Московские школьники и студенты впервые отправятся на Южный полюс

Ракова поддержала идею московских школьников провести экспедицию на Южный полюс

Фото: пресс-служба Комлекса социального развития Москвы

Вернувшиеся из Большой арктической экспедиции школьники и студенты московских колледжей рассказали о своем путешествии во время экскурсии в мэрию Москвы. Они на протяжении двух недель осваивали территорию Крайнего Севера. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась с начинающими полярниками и поддержала их предложение расширить маршрут и провести экспедицию на Южный полюс

Большая арктическая экспедиция проводится каждый год под руководством путешественника Матвея Шпаро. Ее цель — воспитать новое поколение полярников и мотивировать их на дальнейшее решение экологических и социально-экономических вопросов региона. 30 апреля в Москву вернулись 14 школьников и студентов. Отряд «Первооткрыватели», состоящий в основном из школьников, совершил лыжный переход вдоль северного побережья полуострова Таймыр по льдам моря Лаптевых к мысу Челюскин. Отряд студентов столичных колледжей «Московские профессионалы» отрабатывал профессиональные навыки и реализовывал проект по созданию арктической станции на мысе Челюскин.

На встрече школьники и студенты поделились с вице-мэром Раковой впечатлениями о путешествии в Арктику. Члены команды «Московские профессионалы» рассказали о строительстве на мысе Челюскин передвижного экспедиционного городка-станции с интернетом и технологиями умного дома. Другие участники экспедиции рассказали о встрече с белым медведем и поделились фотографиями.

«Мы стараемся развивать различные активности вне учебы, в том числе и туристические направления, — отметила Ракова. — И в дальнейшем планируем сделать акцент на развитие активного школьного туризма». По ее словам, во Дворце пионеров на Воробьевых горах осенью 2024 года состоится Большой туристский слет, в котором примут участие столичные школьники, студенты колледжей и их родители.

Вице-мэр добавила, что Москва впервые откроет еще одно направление — Южный полюс. «В новом учебном году начнется подготовка экспедиции школьников Москвы в Антарктику», — сказала она.

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      Инга Разумовская
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