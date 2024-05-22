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16:03, 22 мая 2024Культура

Про Людей Икс снимут новый фильм

Deadline: студия Marvel решила снять новый фильм «Люди Икс»

Кадр: Фильм «Люди Икс: Последняя битва»

На фоне успеха мультсериала «Люди Икс'97» студия Marvel решила заняться разработкой нового фильма о мутантах с суперспособностями «Люди Икс». Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сценаристом картины может выступить Майкл Лессли, работавший над фильмом «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». На данный момент студия ведет с ним переговоры.

Продюсером проекта станет президент Marvel Studios Кевин Файги. При этом отмечается, что студия все еще находится в поисках режиссера для фильма.

Ранее голливудская актриса, звезда серии фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу высказалась о супергеройских фильмах. По ее мнению, современные студии вкладывают много ресурсов в высокобюджетные фильмы о супергероях, из-за чего индустрия страдает.

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