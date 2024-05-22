Полковник Литовкин указал на отсутствие боевого духа в ВСУ

Одна из главных проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это отсутствие боевого духа, пока российские военные наступают на всех направлениях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также указал на проблемы с боеприпасами и личным составом.

«Для ВСУ сейчас проблемны все направления фронта. У них не хватает личного состава, не хватает боеприпасов, техники. Да и настроение ниже плинтуса. А когда-то было сказано, что победа во всякой войне зависит именно от боевого духа людей. Так вот боевой дух украинской армии очень низкий», — считает полковник.

Литовкин добавил, что наступление России идет на всех направлениях, и нигде его не удается отразить.

«На всей линии фронта Россия наступает, с боями продвигается вперед. И Украина ничего не может с этим сделать», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в Часов Яре сложилась сложная ситуация для ВСУ. На основании каких фактов он дал подобную оценку, не уточняется.