Пьяные россияне скинули чужих детей с балкона пятого этажа

РЕН ТВ: в Запорожье пьяные мужчина и женщина скинули с балкона чужих детей

В Бердянске Запорожской области пьяные мужчина и женщина скинули чужих детей с балкона пятого этажа. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что россиянка на время отъезда оставила трехлетнего мальчика и годовалую девочку с малознакомыми людьми. Все произошло вечером 21 мая на улице Софийской. Прохожие услышали детский плач и обратились к правоохранителям.

Малыши с различными травмами были обнаружены без верхней одежды около одного из подъездов жилого дома, уточнил источник. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Во время проверки были установлены 62-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые должны были присмотреть за детьми. Супруги находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках пьяная мать бросила плачущего ребенка на скамейке и ушла домой.