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10:10, 21 мая 2024Россия

Под Москвой пьяная мать бросила плачущего ребенка на скамейке

В Химках пьяная мать бросила плачущего ребенка на скамейке и ушла домой

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковных Химках пьяная мать бросила ребенка на скамейке и ушла домой. Об этом сообщили в Telegam-канале Росгвардии.

В ведомстве отметили, что сотрудники патрулировали улицы, их внимание привлек громкий детский плач. Росгвардейцы увидели, что на скамейке во дворе жилого дома лежит младенец, рядом с ним находился мужчина, который никак не реагировал на беспокойство малыша.

Житель Химок признался, что это сын его знакомой. По его версии, нетрезвая женщина вышла с ним на прогулку, прихватив с собой ребенка.

Стражи правопорядка отогрели десятимесячного мальчика в служебном автомобиле и вызвали бригаду медиков. Его вместе с сопровождающим доставили в отдел полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту правонарушения организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Каспийске мать сломала восьмилетней дочери руку из-за незаправленной кровати.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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