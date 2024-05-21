Под Москвой пьяная мать бросила плачущего ребенка на скамейке

В Химках пьяная мать бросила плачущего ребенка на скамейке и ушла домой

В подмосковных Химках пьяная мать бросила ребенка на скамейке и ушла домой. Об этом сообщили в Telegam-канале Росгвардии.

В ведомстве отметили, что сотрудники патрулировали улицы, их внимание привлек громкий детский плач. Росгвардейцы увидели, что на скамейке во дворе жилого дома лежит младенец, рядом с ним находился мужчина, который никак не реагировал на беспокойство малыша.

Житель Химок признался, что это сын его знакомой. По его версии, нетрезвая женщина вышла с ним на прогулку, прихватив с собой ребенка.

Стражи правопорядка отогрели десятимесячного мальчика в служебном автомобиле и вызвали бригаду медиков. Его вместе с сопровождающим доставили в отдел полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту правонарушения организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Каспийске мать сломала восьмилетней дочери руку из-за незаправленной кровати.