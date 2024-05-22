Раскрыто несколько неочевидных причин нежелания заниматься сексом

Желание заниматься сексом может исчезнуть по разным причинам. Наиболее распространенные и неочевидные факторы, влияющие на либидо, раскрыла сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, нежелание секса может возникнуть на фоне стресса, депрессии, тревожности и других эмоциональных проблем. Также уровень либидо сильно зависит от отношений в семье, продолжила Мурзагалиева. Она указала, что конфликты, недопонимание и отсутствие доверия в отношениях снижают сексуальное желание, тогда как хорошая коммуникация партнеров, наоборот, помогает наладить отношения в жизни и в постели.

Мурзагалиева отметила, что очень часто причина нежелания заниматься сексом заключается в усталости. Еще один фактор — проблемы со здоровьем. «Боли во время полового акта, проблемы с гормональным балансом, неконтролируемая эякуляция или другие физические проблемы могут оттолкнуть от секса», — считает специалистка. Чтобы исключить физиологический фактор, она посоветовала обратиться к врачу и сдать анализы.

Среди неочевидных причин отсутствия тяги к интимной близости сексолог назвала низкую самооценку. Она объяснила, что неспособность человека принимать свое тело прямо влияет на его сексуальное желание. «Важно понимать, что любой человек уникален, и главная задача — научиться любить себя», — дала совет специалистка.

Кроме того, по ее мнению, негативное восприятие секса может возникнуть из-за воспитания. Мурзагалиева объяснила, что во многих культурах тема интимных отношений табуирована и связана со стыдом. Такое отношение может формировать в человеке запрет на удовольствие, подчеркнула сексолог, тогда как гармоничная интимная жизнь подразумевает умение получать и доставлять удовольствие.

Ранее сексолог Бекки Крепсли-Фокс и консультант по отношениям Лиза Спитц назвали простой способ сделать секс лучше. По их мнению, знаки внимания после интимной близости помогают укрепить отношения.