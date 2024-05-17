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05:13, 17 мая 2024Забота о себе

Назван простой способ укрепить отношения и сделать секс лучше

Фото: Unsplash

Знаки внимания и забота после интимной близости способны укрепить отношения, рассказали сексолог Бекки Крепсли-Фокс и консультант по отношениям Лиза Спитц. Их слова передает издание Yahoo Life UK.

Эксперты объяснили, что знаки внимания после секса могут включать прикосновения, слова одобрения, проявления заботы, которые помогут партнерам почувствовать себя в комфорте и безопасности. «Во время интимной близости люди испытывают множество эмоций и физических ощущений, и внимание со стороны партнера помогает вернуться к обычному состоянию, — считает Крепсли-Фокс. — Некоторые люди подвержены дисфории после секса, могут плакать. И это не негативные эмоции, но в такие моменты человек особо нуждается в поддержке».

Также, продолжила консультант по отношениям Спитц, после секса люди могут испытывать чувство тревоги и печали. Избежать негативных эмоций и в этом случае поможет забота партнера. К тому же знаки внимания близкого человека избавляют от сомнений, что во время полового контакта было что-то сделано не так.

Если кто-то чувствует, что его сексуальный партнер холоден после секса, он должен открыто рассказать о своем желании получить толику теплоты и внимания

Бекки Крепсли-Фокссексолог

По словам сексолога Крепсли-Фокс, если после близости хочется почувствовать заботу партнера, можно мягко, но прямо попросить его сделать что-то конкретное. Также следует поинтересоваться, что бы хотел получить сам партнер после следующего секса. Такой подход помогает понять границы близости и укрепить их, подчеркнула специалистка.

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      Алиса Дмитриева
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